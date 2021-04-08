"الارصاد" يحذر من تشكل الضباب وتدني مدى الرؤية

المصدر: أبوظبي - وام

حذر المركز الوطني للأرصاد من تشكل الضباب و تدني مدى الرؤية الافقية وانعدامها احيانا .

و ناشد المركز - في بيان أصدره مساء اليوم - مستخدمي الطرق وقائدي السيارات أخذ الحيطة والحذر وإتباع إرشادات المرور، نظراً لوجود فرصة لتشكل الضباب وتدني مدى الرؤية الأفقية، وإنعدامها أحياناً على بعض المناطق الساحلية و الداخلية، وذلك من الساعة 12 منتصف الليل وحتى الساعة التاسعة من صباح الغد.

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