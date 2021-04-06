إيقاف إصدار تصاريح عرض الأطعمة خارج المحال خلال شهر رمضان في الشارقة

المصدر: الإمارات اليوم - الشارقة

أعلنت بلدية مدينة الشارقة عن إيقاف إصدار تصاريح عرض الأطعمة على الطاولات أمام المحال، خلال شهر رمضان المبارك خلال العام الجاري، التي تشمل العديد من أصناف الأطعمة، في إطار حرص البلدية على توفير أعلى المعايير الصحية، وضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار "كوفيد-19".

وأكدت الشيخة شذا المعلا، مساعد المدير العام لقطاع الصحة العامة والمختبرات المركزية، أن البلدية عملت على إيقاف إصدار هذه التصاريح للعام الثاني على التوالي، في إطار دورها الرقابي والتوعوي للحد من انتشار "كوفيد-19"، وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية في المنشآت الغذائية، خصوصاً خلال شهر رمضان، حيث تشهد هذه المنشآت إقبالاً متزايداً من قِبل الجمهور، كما يأتي هذا القرار في إطار الحفاظ على صحة المستهلكين وسلامتهم باعتبارهما من أهم أولويات وأهداف البلدية.

وأفادت الشيخة شذا المعلا بأن قسم رقابة الأغذية في بلدية مدينة الشارقة بدأ تلقي طلبات المنشآت الغذائية الراغبة في إصدار تصاريح بيع الأطعمة للجاليات غير المسلمة خلال نهار شهر رمضان، حيث يُسمح لهذه المنشآت بممارسة نشاطها لهذا الغرض، وفق التصاريح اللازمة والضوابط المعتمدة من قبل البلدية، ويتم إصدارها خلال الشهر الفضيل.

وأوضحت المعلا أن البلدية ستقوم من خلال فرق التفتيش التابعة لقسم رقابة الأغذية بمتابعة كل المواقع والمنشآت الغذائية للتأكد من التزامها بقرار عدم عرض أي مأكولات خارج المحال، وكذلك التزام المنشآت التي تعمل خلال نهار شهر رمضان بإصدار تصاريح تقديم الخدمة للجاليات غير المسلمة، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين، حسب لوائح الجزاءات المعتمدة، حيث خصصت البلدية فريقاً مكوناً من 45 مفتشاً للتأكد من التزام هذه المنشآت.

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