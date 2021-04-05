بلدية الشارقة تحرر 70 مخالفة سوء تخزين خلال 3 أشهر

المصدر: محمد الرفاعي ــ الشارقة

أكدت بلدية مدينة الشارقة أن قسم رقابة الأغذية نفذ 12 ألفاً و257 حملة تفتيشية على المنشآت الغذائية، منذ بداية العام الجاري، بهدف التأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية والتدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية وتوعية العاملين بضرورة تطبيق كافة المعايير والاشتراطات، وأسفرت الحملات عن تحرير 70 مخالفة سوء تخزين، وإتلاف 432 كغم خضار وفواكه وتمور، ومواد غذائية أخرى بناءً على طلب الشركات تحت إشراف لجنة الإتلاف في البلدية.

وقالت مساعد المدير العام لقطاع الصحة العامة والمختبرات المركزية في البلدية، الشيخة شذا المعلا لـ«الإمارات اليوم» إن قسم رقابة الأغذية نفذ 12 ألفاً و257 حملة تفتيشية منذ بداية العام الجاري، للتأكد من التزامها بالضوابط الصحية المُنظمة لسير العمل لتقديم غذاء آمن للمستهلكين، وتم تقديم الدعم الفني لـ 30 موقعاً لتأهيله للحصول على شهادة برنامج الشارقة لسلامة الغذاء، وسحب 241 عينة للتحليل المخبري وتحرير 27 محضر مصادرة لمواد غذائية غير مطابقة للمواصفات أو تالفة، و39 محضر تحفظ على مواد غذائية، وتسليم 5544 تعميم وإعلان للمواقع عبر نظام QR أو خدمة الواتس آب.

وأفادت بأن البلدية تتولى التفتيش الدوري على المنشآت ومتابعة الشكاوي الواردة من الجمهور حول أي منشأة غذائية، وتقديم الدعم الفني لبرنامج الشارقة لسلامة الغذاء والتأكد من أن المواقع درب العاملين على الممارسات الصحية الجيدة من أجل تأهيلها للحصول على شهادة برنامج الشارقة لسلامة الغذاء، مشيرةً إلى أن فرق التفتيش رصدت 70 مخالفة سوء تخزين، وأتلفت 432 كغم خضار وفواكه وتمور، ومواد غذائية أخرى بناءً على طلب الشركات تحت إشراف لجنة الإتلاف في البلدية.

وأشارت إلى أن تكثيف الزيارات التفتيشة والتدقيق تأتي استناداً على معايير واضحة وُضعت لتُغطي كل الجوانب كطرق التحضير والتجهيز وحفظ المواد الغذائية، والتزام العاملين بالممارسات الصحية الجيدة والحصول على بطاقات صحة مهنية وكذلك تدريبهم ضمن برنامج الشارقة لسلامة الغذاء، موضحة أن المعايير تتضمن اشتراطات أخرى مثل نظافة المنشأة والمعدات والأدوات ومتطلبات الصيانة وغيرها.

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