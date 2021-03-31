تقنيات ذكية لمراقبة حالة الأصول في «مسار 2020»

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

طوّرت هيئة الطرق والمواصلات في دبي نظاماً ذكياً مركزياً فائق التطوّر، لرصد ومراقبة أداء الأصول عن بعد في مترو دبي، وتحديداً في مشروع مسار 2020، في خطوة تستهدف تطبيق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال الحيوي.

وقال مدير إدارة تخطيط وتطوير مشاريع القطارات بمؤسسة القطارات، عبد الرحمن الجناحي: «يستخدم هذا النظام الذكي تقنية إنترنت الأشياء (IoT) والذكاء الاصطناعي في تحليل عدد كبير من بيانات الأصول بشكل مستمر، والتنبؤ بأي تغير سلبي يطرأ على أداء الأصول قد يؤدي إلى تعطّل الخدمة التشغيلية لمترو مسار 2020. وفي حالة حدوث مثل هذه الحالات، يقوم النظام الذكي بإشعار مشغّل المترو بمركز التحكم الرئيس في محطة الراشدية، للقيام بالصيانة الوقائية اللازمة قبل حدوث أي عطل قد يؤثر في عملية التشغيل للمترو».

وأضاف الجناحي: «تهدف الهيئة من تطبيق هذا النظام إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية، وتطوير استراتيجية الصيانة التنبؤية لأصول مترو دبي، حيث لعب هذا النوع المتطوّر من الصيانة دوراً حيوياً لتقليل نسبة الأعطال في أصول المترو، التي تمت مراقبتها من خلال هذا النظام خلال عام 2020 مقارنةً بالأعوام السابقة، ومن المتوقع أن يؤدي النظام إلى تقليل أعطال الأصول، وخفض تكاليف الصيانة للقطارات بشكل ملحوظ في المستقبل، وذلك عن طريق التدخل المبكر لأعمال الصيانة اللازمة قبل حدوث العطل، وتقليل استهلاك قطع الغيار».

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