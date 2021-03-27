تركيب 717 عداداً كهربائياً ذكياً في الند بالشارقة

المصدر: محمد الرفاعي - الشارقة

بدأت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة استبدال العدادات الكهربائية القديمة في منطقة الند، إذ تم تركيب 717 عداداً ذكياً جديداً من أصل 1500 عداد جارٍ استبدالها بالمنطقة، وذلك استكمالاً لخطة الهيئة بتحويل جميع العدادات بإمارة الشارقة إلى ذكية.

وبينت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي بعد الانتهاء من تركيب العدادات في مناطق عدة، منها اللية والخالدية والرقعة الحمراء، وغيرها من المناطق الأخرى، لافتة إلى أنها تعمل بجانب استبدال العدادات القديمة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لصيانة لوحات التوزيع لتوفير الأمن والسلامة لسكان الإمارة.

وأكدت أن مشروع استبدال العدادات القديمة بأخرى ذكية يعتبر من أهم المشروعات التي تنفذها الهيئة ضمن استراتيجيتها نحو التحول الرقمي، والهادفة للارتقاء بمستوى الخدمات للأفضل، إذ ستقدم العدادات الذكية بعد اكتمال المشروع منظومة آلية من القراءة وحتى الفوترة، لافتة إلى أنها ستتيح للمشترك مراقبة استهلاكه لحظياً، والحصول على معلومات تفصيلية تساعده على تعديل نمطه الاستهلاكي.

وأشارت إلى أن مشروع العدادات الذكية لا يقتصر على تركيب العدادات فقط، لكنه يشمل دعماً كاملاً للبنية التحتية التي يحتاجها المشروع، مثل تغيير القواطع الكهربائية القديمة، وأعمال الصيانة التي تعقب انتهاء أعمال التركيب، إضافة إلى المواصفات الفنية العالية التي اشترطتها الهيئة في جميع مكونات العداد الذكي التي تضاهي أرقى المواصفات ومعايير الجودة العالمية، وذلك بهدف توفير خدمة أفضل للمشتركين ودقة القراءة للعدادات وإجراءات حساب الفاتورة وتقليل الفاقد وتوفير الطاقة.

وأوضحت الهيئة أنها مستمرة في تنفيذ خطة متكاملة لتغيير العدادات القديمة في المناطق المختلفة بإمارة الشارقة، سواء المناطق السكنية أو التجارية أو الصناعية، منوهة بأن استبدال العدادات في شبكتي الماء والكهرباء يتم وفق الجدول الزمني الذي حددته الهيئة للانتهاء من عملية الاستبدال وتطوير الخدمات.

وأفادت بأن هناك عدداً من المناطق جارٍ العمل فيها على تبديل العدادات منها القراين وميسلون والمناطق الصناعية، لافتة إلى أنه قريباً ستتم تغطية جميع مناطق الشارقة بالعدادات الذكية.

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