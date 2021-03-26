توظيف .. «حمد» يتلقى 87 ألف استفسار وطلب دعم فني

المصدر: إعداد : أشرف جمال

أعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية أنها استقبلت خلال العام الماضي قرابة 87 ألف استفسار وطلب دعم، عبر خدمة المساعد الافتراضي لمتعاملي الهيئة (حمد)، والمتاحة عبر موقع الهيئة الإلكتروني.

وأوضحت أن إجمالي عدد الذين تقدموا بالاستفسارات وطلبات الدعم الإلكترونية، جاوز الـ15 ألف متعامل، مشيرةً إلى أن الاستفسارات كانت بخصوص بعض الخدمات التي تقدمها الهيئة، مثل «الاستشارات القانونية، وطلبات الدعم الفني، وطلبات اعتماد شركاء التدريب المفضلين للحكومة الاتحادية (معارف)، وطلبات الاشتراك في إصدارات الهيئة، ومراجعة الهياكل التنظيمية، والأوصاف الوظيفية، والتدريب، واستفسارات حول العمل عن بُعد».

وذكرت أن المساعد الافتراضي «حمد»، هو عبارة عن نافذة محادثة فورية طورتها الهيئة في عام 2019 بالاستفادة من تقنيات التحول الرقمي في هذا المجال، لتوفير قناة تفاعلية.

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