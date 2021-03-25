مواقف المركبات في دبي مجانية حتى صباح الأحد المقبل

المصدر: هنادي أبو نعمة -دبي

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن توفر مواقف المركبات مجانا في مناطق الإمارة المختلفة، باستثناء المواقف متعددة الطوابق، وذلك من يوم الخميس 25 مارس 2021، إلى يوم السبت 27 مارس 2021.

وأشارت الهيئة عبر منصاتها الرقمية الى إغلاق جميع مراكز مزودي الخدمات ومراكز إسعاد المتعاملين على أن يتم استئناف العمل في جميع المراكز يوم الأحد 28 مارس 2021.

ويأتي القرار نتيجة وقف العمل 3 أيام بدءا من اليوم الخميس 25 مارس، وذلك بناءً على التوجيهات الصادرة من ديوان سمو الحاكم بإعلان الحداد على وفاة المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم وتعطيل العمل في الدوائر والمؤسسات في إمارة دبي لمدة ثلاثة أيام ابتداءً من يوم غد.

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