عمر العلماء: حمدان بن راشد كان رمزا للعطاء وحب الوطن

المصدر: أبوظبي - وام

أكد عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، أن دولة الإمارات فقدت برحيل المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم شخصية قيادية تاريخية ملهمة في حب الوطن والإخلاص في العمل والعطاء، وكانت له بصمات مؤثرة في بناء الاتحاد، وإنجازات كبيرة ساهمت في تعزيز مسيرة التنمية والازدهار في الدولة.

وقال: " ندعو الله سبحانه وتعاله أن يتغمد برحمته الواسعة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم .. صاحب القلب الرحيم والأيادي البيضاء .. رجل الخير والعطاء والكرم .. كان خير السند لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ورفيقه في رحلة البناء والريادة .. وكان عنواناً للخير والإنسانية والنهضة والريادة".

وتقدم عمر بن سلطان العلماء بخالص العزاء لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، ولشعب دولة الإمارات، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد فقيد الوطن برحمته ويسكنه فسيح جناته " .



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