ديوان حاكم الشارقة ينعى الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم

المصدر: الشارقة - وام

نعى ديوان صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم الذي وافته المنية اليوم الأربعاء.

وفي ما يلي نص البيان: بسم الله الرحمن الرحيم "يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي" صدق الله العظيم.

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ينعى ديوان صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المغفور له بإذن الله الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم الذي وافاه الأجل المحتوم صباح اليوم الأربعاء 10 شعبان 1442 هجرية الموافق 24 مارس 2021 ميلادية.

ويتقدم ديوان صاحب السمو حاكم الشارقة بصادق العزاء والمواساة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وأهل الفقيد وذويه، وعموم آل مكتوم الكرام، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم آل مكتوم الكرام الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون.

هذا وقد تقرر إعلان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام في إمارة الشارقة لمدة ثلاثة أيام اعتباراً من اليوم الأربعاء الموافق 24 مارس 2021.

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