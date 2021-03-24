رئيس الدولة يأمر بتنكيس الأعلام وإعلان الحداد ثلاثة أيام

المصدر: أبوظبي - وام

نعت وزارة شؤون الرئاسة ببالغ الحزن والأسى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، الذي وافته المنية اليوم.

وقالت الوزارة في بيانها: بسم الله الرحمن الرحيم "يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي". صدق الله العظيم.

ببالغ الحزن والأسى ينعى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة.. سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية.. داعياً الله عز وجل أن يسكنه فسيح جناته ويلهم آله الصبر والسلوان.

وأمر صاحب السمو رئيس الدولة، بتنكيس الأعلام في الدولة ابتداء من اليوم وترفع يوم السبت المقبل بتاريخ 27 مارس الجاري، وإعلان الحداد لمدة ثلاثة أيام.

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