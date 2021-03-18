خدمات التقاعد العسكري عبر «العسكريين المتقاعدين»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

وقّع صندوق أبوظبي للتقاعد، أمس، اتفاقية تعاون مع جمعية العسكريين المتقاعدين، لتقديم خدماته للمتقاعدين العسكريين المشمولين بخدمات الصندوق من أعضاء الجمعية، في إطار الإجراءات التحسينية التي يقوم بها الصندوق لتطوير قطاع خدمات التقاعد العسكري بعد انتقاله إليه، وسعيه لتوسيع نطاق هذه الخدمات.

وبموجب الاتفاقية يمكن للعسكريين المتقاعدين المشمولين بخدمات الصندوق والمستحقين عنهم، تقديم طلباتهم للحصول على خدمات التقاعد عبر المقر الرئيس للجمعية وفروعها الخمسة في مختلف إمارات الدولة، على أن يتم إنجازها وتنفيذها بالجودة والدقة والمعدل الزمني نفسها لتقديم الخدمة المعتمدة من الصندوق في قنواته الرئيسة، وتشمل الخدمات المقدمة عبر الجمعية تقديم الإقرار السنوي، والحصول على الشهادات المختلفة، بالإضافة إلى خدمتَي تحديث البيانات وتغيير تفاصيل الحساب البنكي.

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