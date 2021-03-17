حمدان بن محمد: سيكون "دي إم سات 1" مزوَّدًا بأحدث تقنيات الرصد الفضائي البيئي في العالم
نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي تغريدة في حسابه على " تويتر" قال فيها " يطلق مركز محمد بن راشد للفضاء وبلدية دبي "دي إم سات 1"، وهو قمر اصطناعي نانومتري مخصص للأغراض البيئية.. سيكون دي إم سات 1 مزوَّدًا بأحدث تقنيات الرصد الفضائي البيئي في العالم، وسيعمل على جمع وتحليل البيانات وقياس ملوثات الهواء والغازات الدفيئة.
واضاف سموه سيخدم القمر الاصطناعي دي إم سات 1 استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الإمارات للطاقة 2050، والخطة الوطنية للتغير المناخي لدولة الإمارات 2017-2050، وهو تأكيد لالتزام الدولة ببنود اتفاقية باريس للمناخ.. بيئتنا ثروتنا.. ملتزمون بالحفاظ عليها.
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