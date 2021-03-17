حمدان بن محمد: سيكون "دي إم سات 1" مزوَّدًا بأحدث تقنيات الرصد الفضائي البيئي في العالم

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي تغريدة في حسابه على " تويتر" قال فيها " يطلق مركز محمد بن راشد للفضاء وبلدية دبي "دي إم سات 1"، وهو قمر اصطناعي نانومتري مخصص للأغراض البيئية.. سيكون دي إم سات 1 مزوَّدًا بأحدث تقنيات الرصد الفضائي البيئي في العالم، وسيعمل على جمع وتحليل البيانات وقياس ملوثات الهواء والغازات الدفيئة.

واضاف سموه سيخدم القمر الاصطناعي دي إم سات 1 استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الإمارات للطاقة 2050، والخطة الوطنية للتغير المناخي لدولة الإمارات 2017-2050، وهو تأكيد لالتزام الدولة ببنود اتفاقية باريس للمناخ.. بيئتنا ثروتنا.. ملتزمون بالحفاظ عليها.

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