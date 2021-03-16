النيابة تنشر الوعي بعقوبة تعريض الطفل للاعتداء

المصدر: أبوظبي ـ وام

نشرت النيابة العامة للدولة، اليوم مادة فيلمية على مواقع التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع يوم الطفل الإماراتي، توضح عقوبة تعريض الطفل للتعذيب أو الاعتداء على سلامته البدنية أو إتيان أي عمل ينطوي على القسوة من شأنه التأثير على توازن الطفل العاطفي أو النفسي أو العقلي أو الأخلاقي. وأوضحت أنه وفقاً للمواد 36 و69 من قانون حقوق الطفل «وديمة»، التي نصت على أنه يحظر تعريض الطفل للتعذيب أو الاعتداء على سلامته البدنية أو إتيان أي عمل ينطوي على القسوة من شأنه التأثير على توازن الطفل العاطفي أو النفسي أو العقلي أو الأخلاقي، ويعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف ذلك الحظر. ويأتي نشر التغريدات القانونية في إطار حرص النيابة على تعزيز الثقافة القانونية بين الأفراد، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقوانين.

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