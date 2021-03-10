"الطوارئ والأزمات" تعلن انتهاء حملة الفحوصات المكثفة في منطقة العامرة في العين

أعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي عن انتهاء حملة الفحوصات المكثفة في منطقة العامرة في العين مع استمرار عملية التقصي النشط فيها، شاكرة سكان المنطقة على تعاونهم مع الجهات الصحية.

وأكدت اللجنة استمرار حملة الفحوصات المكثفة في منطقة بني ياس في أبوظبي، وقيامها بعدد من عمليات التقصي النشط في مناطق مختلفة من الإمارة تعزيزاً للإجراءات الوقائية وضمن الجهود المستمرة للحد من انتشار فيروس كوفيد 19.

وجددت اللجنة تأكيدها بأن مكافحة كوفيد19 هي مسؤولية مشتركة بين الجميع، والانتصار على الجائحة يتحقق بتضافر الجهود.

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