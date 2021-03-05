محمد بن راشد : لا يوجد خط نهاية لسباق التميز

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  • متابعة موقع الامارات اليوم
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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أنه لا يوجد خط نهاية لسباق التميز، وأن الجميع يخاطر في الحياة إلا أن الخطر الأكبر يكمن في أن لا يخاطر المرء أبداً، مشدداً سموه أنه وفريق عمله يوفون بوعدهم عندما يعدون بشيء.

 وأشار سموه في فيديو مصور نشره على إنستغرام ضمن وسم #ومضات_قيادية،أن الجميع لديه أحلام إلا أن القائد فقط هو من يمكنه تحويل الأحلام إلى حقيقة.

 

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