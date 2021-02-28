«العدل» تعلن إغلاق مراكز إسعاد المتعاملين في دبي

المصدر: دبي - وام

أعلنت وزارة العدل عن إغلاق مراكز إسعاد المتعاملين في إمارة دبي، تماشياً مع توجيهات القيادة بالدولة في رقمنة الخدمات الحكومية وإسعاد المتعاملين والارتقاء بتجربة العملاء في تحقيق أقصى درجات الكفاءة في تقديم الخدمات.

وأكد القائم بأعمال وكيل الوزارة المستشار الدكتور سعيد علي بحبوح النقبي، أن الوزارة ماضية وفقاً لخطتها الاستراتيجية في ظل الدعم الحكومي اللامحدود في رقمنة الخدمات التي تقدمها لمتعامليها عبر منصاتها الإلكترونية والذكية، وتسعى من خلالها إلى تلبية توقعات الجمهور وإبداء المرونة والكفاءة، حيث بات اليوم توافر الخدمات الرقمية ضرورة ملحة تحتم علينا مواكبة التطورات السريعة في هذا المجال، فالمكاتب الرقمية مفتوحة للجمهور على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وتستمر في تقديم خدماتها حتى في أثناء أزمات الصحة العامة، مثل جائحة «كوفيد-19»، على عكس المكاتب التقليدية.

وقال إن المعاملات الرقمية لا تستهلك وقتاً طويلاً وتقلل من العبء الإداري على المراجعين والمحامين، ما يسهم في استمرار عمل المحاكم وعدم تعطل مصالح الجمهور وفي الوقت ذاته يستفيد الموظفون من الرقمنة، في تقليل المهمات المتكررة الموكلة إليهم وتزداد سعادة المتعاملين، ويحقق الموظفون مستوى أعلى من الرضاء الوظيفي.

وأضاف النقبي أن وزارة العدل تنوي استكمال إغلاق جميع مكاتب إسعاد المتعاملين في دور القضاء، واعتماد رقمنة الخدمات التي تقدمها في هذه المراكز وفقاً لخطة أعدت وفقاً لجدول زمني سيجري تنفيذه بشكل تدريجي.

وكانت وزارة العدل نوهت عبر منصاتها في وسائل التواصل الاجتماعي بتوفير خدماتها عبر المنصات الإلكترونية الذكية التابعة لها، سواء من خلال دخول المتعاملين إلى موقعها الإلكتروني www.moj.gov.ae، أو تحميل تطبيقاتها الذكية عبر الـApp Store أو الـGooglePlay أو عبر مركز الاتصال بالوزارة على الرقم المجاني 800333333.

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