حملة للحفاظ على المظهر العام في مصفح

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

نفذت بلدية مدينة أبوظبي، التابعة لدائرة البلديات والنقل، حملة توعوية عن بُعد للحفاظ على المظهر العام في مصفح من مركبات خلاطات الإسمنت والإضرار بالأصول، استهدفت الملاك والمستثمرين والأفراد في المناطق الواقعة ضمن النطاق الجغرافي لمركز بلدية مصفح وهي منطقة مصفح الصناعية، ومنطقة المفرق الصناعية، والنوف، وحميم.

وهدفت الحملة إلى توعية الفئات المستهدفة بالالتزام بقوانين إمارة أبوظبي للمحافظة على المظهر العام، والحفاظ على البيئة النظيفة التي تتمتع بها أبوظبي، وإيجاد بيئة صحية للعمل، وكذلك تعزيز التواصل المجتمعي بين البلدية وكل شرائح وفئات المجتمع.

وتضمنت الحملة إرسال العديد من الرسائل النصية التوعوية لمختلف فئات المجتمع من المستثمرين والملاك والأفراد، وكذلك العديد من المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي باللغات العربية والإنجليزية والأوردو، والتي تحث على ضرورة الاهتمام بالمظهر العام والحفاظ على الطرق من تسرب خلطات الإسمنت من سيارات النقل، بوضع أكياس خاصة في نهاية الأنبوب يتجمع فيها ما قد يتساقط أثناء السير على الطرق.

• الحملة تضمنت إرسال رسائل نصية توعوية للمستثمرين والملاك والأفراد.

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