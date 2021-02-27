سكوتر

انتقد سائقو سيارات في أبوظبي قيام مراهقين باستخدام أجهزة «سكوتر» في الشوارع الجانبية وبعض الشوارع الرئيسة، وقيادتها بطريقة متهورة تعرضهم وتعرض غيرهم للخطر.

مياه

تساءل قراء عن سبب اختلاف أسعار عبوات المياه التي تقوم الشركات المنتجة بتوصيلها إلى المنازل، معربين عن تخوفهم من أن يرتبط الأمر بمواصفات جودة هذه المياه.

صيانة

دعا مستأجرون في أبوظبي إلى وضع معايير ملزمة لصيانة الشقق المؤجرة، مشيرين أن بعض الملاك يماطل في توفير الصيانة، ما يتسبب في تدهور حالة المكان.

دراسة

اشتكى ذوو طلبة إضافة دروس غير موجودة في الكتب المدرسية لأبنائهم، ويقوم المعلمون بشرحها لهم عن بُعد، متسائلين عن جدوى هذا الأمر، لاسيما أن كل مادة لها أكثر من كتاب يحوي كمية كبيرة من الدروس.

إرجاع

اشتكى قراء سياسة الإرجاع في بعض المتاجر الإلكترونية الشهيرة، إذ تتأخر كثيراً في رد المبالغ المالية لأصحابها، رغم أنها سريعة جداً في الخصم من أرصدة الزبائن عند الشراء.

شواء

اشتكى مرتادون لمنطقة «الجلاف» قيام بعض العائلات بارتياد المنطقة بغرض الشواء، من دون مراعاة للقواعد العامة أو الحرص على نظافة المكان غير المخصص للتجمعات العائلية.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم

٠٥٠٢٢٩٩٥٥١

مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء

غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com

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