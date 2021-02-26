"الصحة " تعلن تقديم 87263 جرعة من لقاح "كوفيد 19" خلال الـ 24 ساعة الماضية

المصدر: أبوظبي -وام

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 87,263 جرعة من لقاح كوفيد 19 خلال الساعات الـ 24 الماضية وبذلك يبلغ مجموع عدد الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 5,933,299 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 59.99 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح " كوفيد19 " وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس " كوفيد 19 " .

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