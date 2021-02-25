توماس فريدمان: الإمارات نموذج وقصة نجاح ملهمة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكد الكاتب والمؤلف العالمي البارز، توماس فريدمان، أن العالم سيشهد تغييرات جيوسياسية واقتصادية غير مسبوقة خلال العام الجاري، مدفوعة بجملة من التطورات والآثار التي خلفتها أحداث وتطورات العام الماضي تحديداً، والأعوام القليلة التي سبقته على وجه العموم، مؤكداً أن الإمارات من الدول العربية الأكثر استعداداً وجاهزية لهذا التطور الكبير المقبل. وأكد فريدمان، خلال جلسة حوارية تفاعلية «عن بُعد»، بعنوان «المشهد الجيوسياسي العالمي 2021»، ضمن أعمال خلوة عام الخمسين، التي اختتمت أعمالها أمس، أن «العالم في طريقه إلى ثورة ثالثة في تاريخ الإنسانية تقودها التكنولوجيا المتقدمة».

جاء ذلك، خلال حديث الكاتب الحائز جوائز عالمية مرموقة من ضمنها جائزة بولتزر، حول التوجهات والمسارات التنموية المستقبلية للدولة خلال المرحلة المقبلة، وسبل تحقيق مستهدفاتها، وصولاً للذكرى المئوية لتأسيسها عام 2071.

وتناول الكاتب والمفكر العالمي حالة العالم خلال العام الماضي، وما أفرزته من تبعات على المشهد العالمي خلال العام الجاري والفترة المقبلة، وتطرق إلى سبل مواجهة التحديات التي تفرضها، وتناول مستقبل ودور التكنولوجيا في المرحلة المقبلة.

وقال فريدمان إن العالم على أعتاب لحظة تاريخية فارقة، وقفزة جديدة في مسيرة البشرية، ما يتطلب من الدول تطوير أدواتها وطريقة تبنيها للتكنولوجيا المتقدمة في ابتكار الحلول للتحديات المتوقعة، وتكوين فهم شامل للقيمة النوعية التي تتمتع بها كل دولة والبناء عليها، وتطوير تشريعات مستقبلية يتم تصميمها من خلال التفاعل الميداني مع أفراد المجتمع.

وأكد الكاتب العالمي أن الإمارات من الدول العربية الأكثر استعداداً وجاهزية لهذا التطور الكبير المقبل، نتيجة لتبنيها رؤى وتوجهات استباقية قائمة على استشراف علمي وواقعي للمستقبل، ومشاركتها الفاعلة في ابتكار الحلول للتحديات، مشيداً برؤية الدولة التي تمثل نموذجاً وقصة نجاح ملهمة لدول المنطقة.

- «الإمارات سباقة في تطوير أدواتها وطريقة تبنيها للتكنولوجيا المتقدمة في ابتكار الحلول للتحديات».

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