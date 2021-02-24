وسم #الإمارات_تبتكر يتصدر «تويتر»

المصدر: فراس النعسان - دبي

تصدّر وسم (الإمارات تبتكر) قائمة الوسوم الأكثر تداولاً على شبكة «تويتر» في الدولة، تزامناً مع انطلاق شهر الإمارات للابتكار «الإمارات تبتكر 2021».

وقال مغرودن إن دولة الإمارات تعيش زمناً مليئاً بالابتكار والتفوق العلمي، وهي، اليوم، ملهمة لكثير من دول المنطقة في هذا المجال الحيوي الذي يؤسس لمستقبل أفضل للأجيال.

وأشاد مغردون بتوجيهات القيادة الإماراتية ودعمها لمبادرات تقدم حلولاً للتحديات بأساليب مبتكرة، وتشجيعها للجميع على الابتكار باعتباره ثروة مستدامة وأساس لتطور الشعوب وتقدم الدول إلى المستقبل.

ويشكل أسبوع الابتكار حافزاً لذوي الأفكار الخلاقة، مع مساعي الدولة المتواصلة لتعزيز قدراتها في مجال التنمية المستدامة المدعومة بالإبداع والابتكار.

وكانت شرطة أبوظبي قد بثت، اليوم، وسم #الإمارات_تبتكر على شاشات البوابات الذكية للإمارة تزامناً مع انطلاق أسبوع الابتكار في الدولة، ووصل وسم الفعالية إلى قائمة الأكثر تداولاً على «تويتر» خلال الساعات الـ24 الماضية.

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