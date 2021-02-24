أمطار خفيفة وانخفاض في درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

توقّع المركز الوطني للأرصاد أن يسود اليوم طقس رطب صباحاً، مع احتمال تشكّل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية، فيما يكون غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الساحلية والجزر، وحدوث انخفاض في درجات الحرارة، لافتاً إلى أن الدولة تتعرّض لأنظمة ضغطية سطحية ضعيفة، يصاحبها امتداد منخفض جوي ضعيف في طبقات الجو العليا.

ولفت المركز إلى أن الرياح ستكون شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للغبار على بعض المناطق المكشوفة، تراوح سرعتها من 15 إلى 25 كم/‏‏‏س تصل إلى 40 كم/‏‏‏س على البحر.

وأوضح أن الطقس غداً سيظل غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، مع استمرار احتمالية سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الساحلية والشمالية، داعياً قائدي المركبات إلى توخي الحذر، فيما تبقى الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، تراوح سرعتها من 15 إلى 25 كم/‏‏‏س، تصل إلى 40 كم/‏‏‏س على البحر.

وعن أحوال الطقس يوم الجمعة، توقّع المركز أن يكون رطباً صباحاً، مع احتمال تشكّل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية، يصبح غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً مع احتمال سقوط أمطار خفيفة شرقاً.

وبحسب المركز تكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة وتنشط أحياناً خصوصاً على البحر، سرعتها من 15 إلى 30 كم/‏‏‏س تصل إلى 40 كم/‏‏‏س على البحر.

وأشار المركز إلى أن طقس السبت المقبل سيكون رطباً صباحاً مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية الشمالية والشرقية، يصبح غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

وتتأثر الدولة خلال «فبراير» بمرور منخفضات جوية قادمة من الغرب، تؤدي إلى حدوث حالات من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث تتكاثر السحب، وتتخللها سحب ركامية ممطرة.

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