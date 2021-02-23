محمد بن زايد: فريق "مسبار الأمل" حقق للإمارات والعرب أحد الإنجازات غير المسبوقة

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

كرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ضمن خلوة الخمسين فريق مسبار الأمل

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، في تغريدة عبر "تويتر": "سعدت وأخي محمد بن راشد بتكريم فريق (مسبار الأمل).. فريق حقق للإمارات والعرب أحد الإنجازات غير المسبوقة في علوم الفضاء.. تمنياتنا لهم التوفيق، ومزيداً من النجاحات.. سيبقى إنجازهم علامة فارقة في تاريخ دولة الإمارات، ومصدر فخر واعتزاز وإلهام لكل الأجيال".

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