محمد بن زايد يستقبل عددا من الوزراء ورؤساء الوفود المشاركين في "آيدكس 2021"

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم - على هامش فعاليات الدورة 15 لمعرض الدفاع الدولي " آيدكس 2021" - كلا على حدة - مبعوث رئيس الوزراء البريطاني اللورد إدوارد ليستر إلى منطقة الخليج وكبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية للشرق الأوسط الفريق جوي مارتن سامبسون ورئيس قوات الدفاع الوطني في جمهورية إثيوبيا الفريق برهانو جولا ووزير الصناعة والتجارة في جمهورية روسيا الاتحادية دينيس مانتوروف ووزير الدفاع في جمهورية اليونان نيكولاس باناجيوتوبولس.

ورحب سموه بالضيوف - خلال اللقاءات التي جرت في مركز أبوظبي الوطني للمعارض - وبحث معهم .. علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات وبلدانهم في مختلف الجوانب والشؤون الدفاعية والعسكرية.

كما تناول سموه والضيوف أهمية معرض ومؤتمر الدفاع الدولي " آيدكس " ودوره في تعزيز التعاون والتنسيق وإقامة شراكات بين مختلف الشركات والمؤسسات الإقليمية والعالمية المعنية بصناعات الدفاع إضافة إلى الاطلاع على أحدث ما توصل إليه عالم الصناعات من تقنيات وأنظمة دفاعية متطورة تسهم في مواجهة التحديات المشتركة التي يشهدها العالم.

حضر جانبا من اللقاءات .. سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان ورئيس جهاز الشؤون التنفيذية عضو المجلس التنفيذي خلدون خليفة المبارك ووكيل ديوان ولي عهد أبوظبي محمد مبارك المزروعي.

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