"طرق دبي" تنجز 60% من مشروع تطوير طريق دبي-العين

المصدر: الإمارات اليوم - دبي



أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن إنجاز 60% من مشروع تطوير طريق دبي-العين، بتكلفة تبلغ ملياري درهم، والذي يأتي تنفيذه في إطار الخطة الخمسية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتلبية احتياجات التوسع والانتشار السكاني والعمراني في الإمارة، وتحقيق السعادة والرفاهية للسكان، لتكون دبي أفضل مدينة للحياة.

ويخدم التطوير الجديد للطريق في تحقيق انسيابية الحركة المرورية وتعزيز محاور الربط مع شارع رأس الخور وشارع الشيخ محمد بن زايد وشارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان وشارع الإمارات، إلى جانب خدمة المشاريع التطويرية القائمة والمستقبلية على جانبي طريق دبي-العين، كما سيسهم عند اكتماله في مضاعفة الطاقة الاستيعابية للطريق من 6000 مركبة في الساعة في كل اتجاه، إلى 12000 مركبة، إضافة إلى خفض زمن الرحلة على طريق دبي-العين، الممتد من تقاطع بوكدرة إلى تقاطعه مع شارع الإمارات، من 16 دقيقة إلى 8 دقائق، وحل مشكلة الازدحام الذي كان يمتد أحياناً بطول كيلومترين، إذ يُقدَّر عدد المستفيدين من مشروع تطوير هذا الطريق بحوالي 1.5 مليون نسمة.

تقاطعات مجسّرة

وفي هذه المناسبة، قال معالي مطر محمد الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات إنه بمتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، تواصل الهيئة العمل على تنفيذ مشاريع حيوية تخدم المجتمع وتدعم مسيرة التنمية في الإمارة، عبر تعزيز واحدة من أكثر شبكات الطرق كفاءة في المنطقة، بما تمثله الطرق من أهمية كعنصر رئيس في تطوير جودة الحياة وتحقيق السعادة للسكان، وسعياً إلى تعزيز مكانة دبي بين أكثر مدن العالم أماناً في مجال السلامة المرورية عبر زيادة الطاقة الاستيعابية للطرق ورفع كفاءتها، في إطار خطة استراتيجية مدروسة تواكب متطلبات النمو العمراني والاقتصادي المستمر للإمارة، ووفق أرقى المواصفات العالمية.

وأكد معاليه، انتهاء الشركات المنفذة للمشروع من إنجاز الوصلات المُجسّرة على تقاطع شارع الشيخ محمد بن زايد مع شارع دبي-العين في كل الاتجاهات، وفتحه للحركة المرورية بشكل كامل، لافتاً إلى أن العمل جارٍ حالياً على تطوير الجسر الرئيس في التقاطع نفسه ليشمل حركات الالتفاف إلى جميع الاتجاهات الأخرى، إضافة إلى استكمال تقاطع شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، حيث ستكتمل عملية الربط بين شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان الحالي وامتداده الذي افتتح عام 2018، وذلك من خلال إنشاء جديد جسر فوق طريق دبي-العين يتألف من أربعة مسارات في كل اتجاه مع إمكانية توسعيه مستقبلاً إلى خمسة مسارات، وتطوير الوصلة المجسّرة القائمة لتخدم الحركة المرورية القادمة من مجمع دبي لاند السكني المتجهة غرباً إلى طريق دبي - العين باتجاه دبي، وإنشاء وصلة مجسّرة جديدة لخدمة الحركة المرورية القادمة من دبي المتجهة شمالاً للمدينة الأكاديمية وواحة دبي للسيلكون، مع إنشاء طرق خدمية على جانبي الشارع وإنشاء وصلات التفافية لخدمة باقي الحركات والمشاريع التطويرية حيث من المتوقع انتهاء الأعمال خلال الربع الثاني من العام القادم.

وأضاف معاليه: "يشمل المشروع تطوير تقاطع ند الشبا الجاري لخدمة الحركة المرورية من طريق دبي - العين إلى منطقة ند الشبا والعكس، إضافة إلى تحسينات على الطرق السطحية الداخلة والخارجة في منطقة ند الشبا حيث من المتوقع الانتهاء منه خلال الربع الثاني من العام الحالي، إضافة إلى تقاطع شارع الميدان مع طريق دبي-العين وربطه مع شارع المنامة، حيث سيجري إنشاء جسر يتألف من أربعة مسارات في كل اتجاه للربط بين شارع الميدان وشارع المنامة، وكذلك تطوير الجسر القائم على شارعي الميدان ودبي-العين لخدمة المشاريع التطويرية التابعة لـميدان.

انسيابية مرورية

وأوضح معالي المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات أن مشروع تطوير طريق دبي العين يمتد بطول 17 كيلومتراً، من تقاطع طريق دبي-العين مع شارع الإمارات إلى تقاطع بو كدرة مع شارع رأس الخور ويتضمن توسعة الطريق من 3 إلى 6 مسارات في كل اتجاه، إضافة إلى إنشاء شارع خدمات على جانبي الطريق لرفع مستوى السلامة المرورية.

وأضاف معاليه أن المشروع يشمل في مجمله تطوير ستة تقاطعات رئيسة وذلك لضمان انسيابية الحركة المرورية وخدمة التجمعات السكنية على كل من طرفي الطريق التي تشمل كلاً من واحة السيلكون ومجمع دبي لاند السكني وليوان وميدان وحي دبي للتصميم، ويبلغ إجمالي طول الجسور في التقاطعات الستة 6600 متر، كما يبلغ طول منحدرات الجسور حوالي 4900 متر، ويتضمن المشروع تطوير تقاطع طريق دبي - العين، مع كل من شوارع الإمارات، والشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، وند الشبا، والميدان، وراس الخور، إضافة إلى تقاطع شارع الشيخ محمد بن زايد مع طريق دبي – العين الذي افتتح العام الماضي، وتقدر طاقته الاستيعابية بنحو 36000 مركبة في الساعة في كل الاتجاهات، وهو ما يسهم في انسيابية الحركة المرورية القادمة من منطقة القصيص على شارع الشيخ محمد بن زايد بالاتجاه إلى العين.

الأكثر كفاءة في المنطقة

تجدر الإشارة إلى أن تقاطع شارع الشيخ محمد بن زايد مع طريق دبي-العين، يتضمن أربع وصلات مجسّرة بطول 2600 متر بسعة مسارين وذلك لضمان الحركة المرورية المباشرة والحرة في جميع الاتجاهات على التقاطع، حيث جرى تطوير الجسر القائم سابقاً على شارع الشيخ محمد بن زايد ليسمح بتوسعة طريق دبي-العين إلى ستة مسارات في كل اتجاه، إضافة الى الطرق الخدمية على جانبي الشارع، كما نـُفـِّذ جسر على تقاطع شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان مع طريق دبي-العين بطول 220 متراً وبسعة مسارين، لتوفير حركة التفاف إلى الخلف للقادمين من دبي

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news