إنارة طريق سهيلة في الشارقة بـ 340 عموداً

المصدر: محمد الرفاعي - الشارقة

أكدت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة إنارة طريق سهيلة، بطول 17.5 كيلومتراً، بداية من دوار سيح المهب إلى حدود إمارة رأس الخيمة، مشيرة إلى تركيب 340 عموداً، وتوصيلها بالشبكة، وتشغيلها.

وذكرت أنها بدأت بإنارة عدد من الشعبيات في المنطقة الوسطى، لتوفير الإنارة للمناطق التي تفتقر لها، بما يسهم في تقديم أفضل الخدمات بأحدث معايير التكنولوجيا، لتلبية احتياجات السكان، وتعزيز البنى التحتية، وتطوير مرافقها.

وتابعت الهيئة أن مشروعات الإنارة تندرج ضمن المشروعات الحيوية التي تواصل تنفيذها في الإمارة، مؤكدة تنفيذ دراسات لاستخدام الطاقة الشمسية في إنارة بعض الشوارع.

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