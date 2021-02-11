مياه

طالب مستهلكون بإلزام الشركات المنتجة لعبوات المياه الكبيرة بمعايير جودة لهذه العبوات، لافتين إلى أن بعضها قديم وقد لا يصلح للاستخدام وتتسرب منه المياه.

إنارة

طالب سكان بمنطقة النهدة في الشارقة، بزيادة أعمدة الإنارة بالمنطقة، خصوصاً في الطرق المجاورة لمركز «اتصالات»، لافتين إلى أن رفع نسب الإضاءة يخدم السكان، ويجنّب كبار السن التعثر عند عبور الطريق مع وجود مساحات ترابية غير مستوية.

زيادة

استغرب قارئ قيام أحد مزودي خدمات الإنترنت بزيادة رسوم الاشتراك في إحدى الباقات 20 درهماً إضافية بدلا من خفضها، واصفاً هذه الزيادة بأنها غير مبررة.

ضجيج

اشتكت أسر تقيم في إحدى البنايات السكنية بمنطقة البستان في عجمان، وجود مجموعة كبيرة من العزاب يسكنون في البناية ذاتها، ويصدرون أصواتاً وضجيجاً كونهم يتركون باب الشقة مفتوحاً في معظم الأوقات.

قسيمة

نوّه متعامل مع بنك دبي الوطني بسرعة التفاعل من خدمة العملاء، عقب نشره شكوى في «سكيك» بشأن خصم مبلغ من حسابه الشخصي عن طريق الخطأ، قبل أن يقرر البنك منحه قسيمة مشتريات بالمبلغ الذي تم خصمه.

جودة

طالب مستهلكون الجهات المعنية بوضع معايير جودة خاصة بالمواد التي تستخدمها المطاعم في تغليف وتوصيل وجبات الطعام، لافتين إلى أن العبوات المستخدمة تتأثر بشكل كبير بالحرارة إلى درجة الذوبان أحياناً.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news