مواليد 9 فبراير 2021 في الإمارات .. يبدأون الخمسين القادمة بروح جديدة

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

استقبلت مستشفيات وأقسام الولادة على مستوى الدولة، أمس، عشرات المواليد الجدد بالتزامن مع نجاح مسبار الأمل في الوصول إلى مداره حول كوكب المريخ ، ليتم تسجيل ميلادهم مقروناً بهذا الحدث التاريخي لدولة الامارات لعربية المتحدة ، وبداية حياتهم للخمسين القادمة بروح جديدة ما ضاعف من فرحة أسرهم وذويهم.

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