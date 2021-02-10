مواليد 9 فبراير 2021 في الإمارات .. يبدأون الخمسين القادمة بروح جديدة
استقبلت مستشفيات وأقسام الولادة على مستوى الدولة، أمس، عشرات المواليد الجدد بالتزامن مع نجاح مسبار الأمل في الوصول إلى مداره حول كوكب المريخ ، ليتم تسجيل ميلادهم مقروناً بهذا الحدث التاريخي لدولة الامارات لعربية المتحدة ، وبداية حياتهم للخمسين القادمة بروح جديدة ما ضاعف من فرحة أسرهم وذويهم.
أطفال الإمارات يبدأون الخمسين القادمة بروح جديدة. #العرب_إلى_المريخ#لا_شيء_مستحيل#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/yVPi3QI9Wo— الإمارات اليوم (@emaratalyoum) February 10, 2021
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