مواليد 9 فبراير 2021 في الإمارات .. يبدأون الخمسين القادمة بروح جديدة

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المصدر:
  • متابعة موقع الامارات اليوم
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استقبلت مستشفيات وأقسام الولادة على مستوى الدولة، أمس، عشرات المواليد الجدد بالتزامن مع  نجاح مسبار الأمل في الوصول إلى مداره حول كوكب المريخ ، ليتم تسجيل ميلادهم مقروناً بهذا الحدث التاريخي  لدولة الامارات لعربية المتحدة  ، وبداية حياتهم للخمسين القادمة بروح جديدة ما ضاعف من فرحة أسرهم وذويهم.

 

 

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