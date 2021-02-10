"مسبار الأمل فخر اعتزاز دولتي" يتصدر "تويتر".. "صباح الانجازات يا أغلى وطن"

المصدر: ديما منصور - دبي

تصدر وسم #مسبار_الأمل_فخر_اعتزاز_دولتي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وذلك عقب ساعات على إعلان وصول المسبار الإماراتي إلى مداره في الكوكب الأحمر بنجاح.

وقال متابعون إن صباح اليوم كان صباحا مختلفا عن غيره، ولا سيما بعد تحقيق الانجاز الإماراتي الكبير بالوصول إلى المريخ، والذي سيخلده التاريخ في صفحاته.

وعبر مغردون عن مشاعرهم التي يملؤها الفخر والاعتزاز بدولة الإمارات لما تصنعه من إنجازات متتالية، مشيرين إلى أن صباح اليوم كان بالنسبة لهم صباح الانجازات، فقال أحد المغردين: "صباح الخير.. يومٌ جديد .. أملٌ يتجدد.. طموحاتٌ تتوهج.. وأهدافٌ ستتحقق بإذن الله تعالى.. صباح المريخ من دولة اللا مستحيل".

وقال آخر: "صباح الإنجازات والفخر يا أغلى وطن.. المسبار تحقيق لحلم زايد.. المسبار هوالوصول الى قمة العلوم والابحاث.. المسبار هو فخر يسجله التاريخ ويبقى مدى الزمان.. الامارات انفقت المال وعلمت الاجيال وصنعت المحال من اجل رفعتها وشاركت بالخير العرب والمسلمين".

ووصف مغردون هذا الصباح بـ "صباح الطموح" مشيرين إلى أن الإنجازات المتتالية لدولة الإمارات تجعل من أماني شعبها والمقيمين فيها بلا حدود، فقال أحدهم: "طموحنا كبير، وأمانينا بلاحدود.. عندما تتحول الاحلام الى واقع، عندها نعلم يقيناً، ان سفينتنا تبحر نحو المستقبل، بخطى واثبه وعزيمه راسخة، انها الامارات من انتصار الى انتصار على مركبة المسبار الى ان وصلنا الى المريخ".

كما تناقل مغردون بيت شعر للشاعر العربي أبو الطيب المتنبي الذي يقول: "إذا غامَرْتَ في شَرَفٍ مَرُومِ فَلا تَقنَعْ بما دونَ النّجومِ".

من جانبهم وصف مغردون صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بـ "صانعا الأحلام"، على توجيهاتهم الحكيمة وجهودهم التي تصنع الأمل في قلب كل عربي، وتجعل من دولة الإمارات دولة اللامستحيل، فقال أحدهم: "كل الشكر لصانعي الأمل والمحبة والسلام والعزيمة في قلب كل عربي .. الشيخ #محمد_بن_زايد والشيخ #محمد_بن_راشد".

وفي هذا السياق، شارك مغردون من مختلف البلدان العربية هذا الوسم، مباركين من خلاله لدولة الإمارات حكومة وشعبا هذا الإنجاز، فقال أحدهم: "نبارك للأحباب والاشقاء في دولة الإمارات هذا الاعتزاز و هذا الفخر".

وقال آخر: "الف مبروك لأهـلنا بالأمارات نجاح وصول مسبار الأمل إلى المريخ".

وكانت دولة الإمارات دخلت، مساء أمس، التاريخ كأول دولة عربية تصل إلى المريخ، وخامس دولة في العالم تحقق هذا الإنجاز، بعدما نجح «مسبار الأمل»، ضمن مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ، في الوصول إلى الكوكب الأحمر، متوجةً بذلك الـ50 عاماً الأولى منذ تأسيسها عام 1971، بحدث تاريخي وعلمي غير مسبوق على مستوى المهام المريخية السابقة، حيث تستهدف المهمة المريخية الاستكشافية الإماراتية، تقديم بينات علمية لم يتوصل إليها الإنسان من قبل عن الكوكب الأحمر.

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