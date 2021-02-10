سعود بن صقر: إنجاز تاريخي وعلمي رائد يخلّد اسم الإمارات

المصدر: رأس الخيمة - وام

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أن نجاح وصول «مسبار الأمل» لمدار كوكب المريخ، يعد إنجازاً تاريخياً وعلمياً رائداً، يخلّد اسم الإمارات في مصاف الدول المتقدمة بصناعة الفضاء والبحث العلمي على مستوى العالم.

وأشاد سموه بتحقيق هذا الإنجاز العربي على يد أبناء الوطن، بفضل الدعم اللامحدود من القيادة لدولة الإمارات، مؤكداً أن أبناء الإمارات قادرون على الوصول بأحلامهم وطموحاتهم إلى أقصى الحدود، ولا وجود لكلمة مستحيل في قاموسهم.

وقال سموه: «قبل خمسة عقود، كان حلم وطموح الشيخ زايد، طيب الله ثراه، مؤسس دولتنا وباني نهضتها، الوصول من الصحراء إلى الفضاء، واليوم تحقق الحلم بالتزامن مع احتفال الإمارات بمرور 50 عاماً على تأسيسها، واستطاعت دولتنا الغالية بسواعد وعقول أبناء وشباب الوطن المخلصين، كتابة تاريخ علمي جديد بأحرف من (الأمل) و(اللامستحيل)، نبارك لشعب دولتنا الغالية وللعالم العربي والإسلامي هذا الإنجاز الفضائي التاريخي بدخول (مسبار الأمل) لمدار كوكب المريخ، إنجاز يبرهن على رسالة الإمارات الحضارية والإنسانية للعالم، ويؤكد قدرتنا على منافسة الدول المتقدمة فضائياً وعلمياً».

ورفع صاحب السمو حاكم رأس الخيمة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم الحكام، وشعب الإمارات الوفي، على هذا الإنجاز التاريخي.

- الإنجاز يؤكد قدرتنا على منافسة الدول المتقدمة فضائياً وعلمياً.

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