محمد بن راشد: غداً نصل بالعرب لأبعد نقطة في الكون

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أشار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إلى أن الدولة غداً تحتفل بخمسين عاماً من التأسيس عبر الوصول للمريخ، كما أن مهمة غداً سنثبت للعالم أن لا شيء مستحيل أمام الإمارات والإماراتيين، وذلك وفقا لما جاء في تغريدة نشرها سموه عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، جاء فيها: "غداً نحتفل بخمسين عاماً من التأسيس عبر وصولنا للمريخ بإذن الله..نحتفي بثمرة عمل زايد وراشد طيب الله ثراهم في بناء الإنسان ..غداً نبدأ الاستعداد للخمسين الجديدة ..غداً نثبت للعالم أن لا شيء مستحيل أمام الإمارات والإماراتيين..غداً نصل بالعرب لأبعد نقطة في الكون".

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