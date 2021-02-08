أحمد بن سعيد: «مسبار الأمل» نموذج لتسجيل حضور علمي مشرّف للإمارات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، أن وصول «مسبار الأمل» إلى مداره حول كوكب المريخ، سيُشكل إنجازاً عظيماً ضمن سجل إنجازات دولة الإمارات، مشيراً سموه إلى أن مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ هو إنجاز تاريخي يفخر به كل إماراتي وعربي.

وقال سموه: «تتضافر الجهود كافة لإنجاح هذا المشروع تتويجاً لرؤية الآباء المؤسسين، ولـ50 عاماً من الجهد الدؤوب، والحكمة في اتخاذ القرارات، والاستثمار في الإنسان أولاً».

كما أعرب سمو الشيخ أحمد بن سعيد عن فخره بأبناء الإمارات، وبهذا الإنجاز المشرف، مؤكداً أنه تجسيد حي لرؤية الآباء المؤسسين فقد نظروا وقتها إلى ما هو أبعد من الظرف الذي قامت فيه دولة الإمارات، كما يأتي مشروع مسبار الأمل في إطار المساعي الطموحة التي تبذلها دولة الإمارات في ترسيخ صورتها نموذجاً ملهماً وطموحاً لتسجيل حضور علمي وبحثي مشرف في مجال علوم الفضاء.

وستقوم إدارة تقنية المعلومات في مطارات دبي من خلال تقنياتها الحديثة بعملية الربط الفوري لتمكين النقل المباشر لمراحل دخول «مسبار الأمل» في مدار المريخ على اللوحات الإرشادية في المبنى 3، لإتاحة الفرصة أمام المسافرين لمشاهدة هذه اللحظة التاريخية، بما يعزز سمعة الإمارات وحضورها على الساحة الدولية كدولة متقدمة في مجال علوم الفضاء، بالإضافة الى تغيير لون بعض اللوحات والشاشات الإرشادية إلى اللون الذي يشبه لون كوكب المريخ، ونشر خبر وصول المسبار عبر موقعها الإلكتروني والتفاعل مع هذا الحدث عبر شبكة التواصل الاجتماعي التابعة لها.

وكان لمطارات دبي شرف دعم مشروع مسبار الأمل، من خلال الدعم اللوجستي لتحميل قـــطــع «مســــبــــار الأمل» أثناء نقله مــن مركــز محمـد بن راشد للفضاء إلى مطار آل مكتوم الدولي، بالتعاون مــع شــــركـائها الاستراتيجيين، وتحميله إلى الطائرة التي أقلته إلى محطته النهائية في اليابان تمهيداً لانطلاقه في مهمته التاريخية.

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