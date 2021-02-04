تمديد استقبال طلبات مساكن «التسامح 2» حتى الأول من أبريل المقبل

المصدر: مصباح أمين - رأس الخيمة

أعلنت مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية في أم القيوين، عن تمديد استقبال طلبات المساكن بمشروع حي «التسامح 2» في السلمة، حتى الأول من أبريل المقبل، لتخفيف الضغط على الدوائر الحكومية في الإمارة.

وقال مدير عام المؤسسة، راشد حمد الحمر، لـ«الإمارات اليوم» إن «المؤسسة استقبلت أكثر من 600 طلب من المواطنين الراغبين في الحصول على مساكن، منذ فتح باب التسجيل في ديسمبر الماضي».

وأوضح أن «بعض دوائر الإمارة شهدت ضغطاً مع تزايد تقديم الطلبات لإنجاز معاملات حصر الإرث، واستخراج الأوراق الثبوتية اللازمة».

وأفاد بأن «استقبال الطلبات وتسجيل الأسماء، كانت تتم عبر الموقع الإلكتروني، إلا أن المؤسسة كانت تستنفد الكثير من الوقت في التواصل مع العملاء لاستكمال أوراقهم، كما أن بعص كبار المواطنين واجهوا مشكلة في استخدام الموقع وتقديم الطلبات عبره، لذلك قررت المؤسسة جعل آلية تقديم الطلبات حضورياً، ما يتيح للموظف المختص التدقيق في الأوراق اللازمة، قبل قبول الطلب»، مشيراً إلى أن «المؤسسة تشترط تقديم المواطن طلب المسكن بنفسه، من دون توكيل أحد أو إرسال من ينوب عنه». وأكد استقبال الطلبات بناء على الشروط المتوافرة في المتقدم، وليس وفقاً لأولويته، إذ تدرس الطلبات وفقاً للحالات الإنسانية والاجتماعية والمالية.

وأوضح أن مشروع حي «التسامح 2» يضم نماذج سكنية موحدة، من حيث الحجم والطراز المعماري، بواقع نموذج فيلا أرضي وطابق أول بمساحة 315 متراً مربعاً، مكونة من خمس غرف ومطبخ، ومجلس ومظلات للسيارات لكل فيلا.

كما يضمّ الحي مسجداً على مساحة 425 متراً مربعاً، وعدداً من المحال التجارية على مساحة 510 أمتار مربعة، ومحطة لمعالجة مياه الصرف الصحي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news