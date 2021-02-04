رئيس الدولة: ملتزمون بالعمل من أجل البيئة واستدامة مواردها

المصدر: أبوظبي - وام

أكّد صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، التزام الإمارات بالعمل من أجل البيئة، واستدامة مواردها.

وأضاف - في كلمة بمناسبة «يوم البيئة الوطني» الـ24 - أن «العمل من أجل حماية واستدامة موارد البيئة، مسيرة التزمتها دولتنا، ومازالت عليها، منذ تأسيسها على يد الوالد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، فهو القائل: (نأخذ من بيئتنا قدر حاجتنا، ونترك فيها ما تجد فيه الأجيال القادمة مصدراً للخير ونبعاً للعطاء)»، مشيراً إلى أن حكومتنا اتخذت تلك المقولة منهاجاً، وترجمتها إلى سياسات واستراتيجيات وتشريعات وخطط وبرامج ومؤسسات، ضماناً لتوازن إيجابي بين متطلبات النمو الاقتصادي والاجتماعي، واستحقاقات صون البيئة.

وأكد سموّه أن «يوم البيئة الوطني» مناسبة مهمة، نجدد فيها، قيادةً وشعباً، التزامنا الوطني والأخلاقي بالحفاظ على مواردنا البيئية، واستثمار ثرواتنا الطبيعية بالقدر الذي يحقق التنمية، ويصون الموارد، ويحدّ من التلوّث، ويحفظ للحياة الطبيعية توازنها، ويضمن للأجيال المقبلة حقوقها، وتلك هي التنمية المستدامة في قمة مقاصدها وممارساتها، وهذا ما جعلته «الاستراتيجية التنموية الوطنية للخمسين سنة المقبلة»، بعضاً من غايتها.

ونوّه سموّه بالقائمين على «يوم البيئة»، إذ توفقوا في اختيارهم «التعافي الأخضر» شعاراً له، فمثلما استطعنا التعامل بنجاح فائق مع تحدي «جائحة كوفيد-19» وتداعياتها الصحية والاجتماعية والاقتصادية، فنحن قادرون على تحقيق التوازن المنشود بين النمو والحفاظ على البيئة، ضماناً لبيئة خضراء نظيفة وآمنة، تسهم في توفير الرخاء والرفاهية والصحة لنا وللأجيال المقبلة.

- «مثلما تعاملنا بنجاح فائق مع تحدي (كوفيد-19).. قادرون على تحقيق التوازن بين النمو والحفاظ على البيئة».

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