تفاهم بين «معا» ومؤسسة الإمارات لتعزيز العمل التطوعي بأبوظبي

المصدر: أبوظبي- وام

وقعت هيئة المساهمات المجتمعية - معا، ومؤسسة الإمارات مذكرة تفاهم تهدف إلى خلق بيئة تطوعية كفؤة تعزز منظومة العمل التطوعي في إمارة أبوظبي.

وبموجب مذكرة التفاهم، يمكن لأفراد المجتمع التقدم بطلب ليصبحوا متطوعين مسجلين في إمارة أبوظبي، ولدى تسجيل الطلب، سيتم تقييم المتطوعين المسجلين للتأكد من قدراتهم ومهاراتهم لمواجهة التحديات الاجتماعية المحددة من قبل دائرة تنمية المجتمع، مما يوفر الفرصة لأبناء المجتمع ليساهموا في مساعدة ودعم مجتمعهم.

وتعكس مذكرة التفاهم الشراكة استراتيجية أبوظبي في ترسيخ العمل التطوعي بمختلف القطاعات التي تتضمن التطوير والبحث والمشاركة المجتمعية والتدريب، وتساهم في إنشاء بيئة تطوعية كفؤة وفعالة تدعم مسيرة التطور الاجتماعي، وتعزز المنظومة الاقتصادية في إمارة أبوظبي.

وتتماشى مع توجيهات ومبادئ سياسة العمل التطوعي التي أصدرتها دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، لتنظيم العمل التطوعي في الإمارة، بهدف إيجاد بيئة تطوعية فعالة من خلال نشر الوعي والتشجيع على المشاركة من قبل كافة شرائح المجتمع.

حضر توقيع المذكرة، الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان عضو المجلس التنفيذي، عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب في مؤسسة الإمارات، ورئيس دائرة تنمية المجتمع الدكتور مغير خميس الخييلي، فيما وقعها مدير عام هيئة المساهمات المجتمعية - معا سلامة العميمي، والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات أحمد طالب الشامسي.

وتجسد مذكرة التفاهم نقطة البداية لاستراتيجية ممنهجة للعمل التطوعي في الإمارة بالشراكة المتبادلة بين جهتين رائدتين في المجال الاجتماعي، وهما هيئة معا ومؤسسة الإمارات اللتان تعملان بانسجام تام لبناء خطة عمل بهدف تفعيل المشاركة المجتمعية والتطوع.

وعبر الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان، عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم بين مؤسسة الإمارات وهيئة المساهمات المجتمعية - معا، مؤكداً أن المذكرة تساهم في تعزيز أواصر التعاون المشترك بين الجهتين وتدعم جهودهما الحثيثة في المشاركة المجتمعية والعمل التطوعي وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من البرامج التطوعية المشتركة المستهدف إنشاؤها في إمارة أبوظبي.

وأكدت سلامة العميمي: «يسعدنا التعاون مع مؤسسة الإمارات، إذ تجمعنا مبادئ وأهداف مشتركة تصب في مصلحة العمل التطوعي فضلا عن دورها الرائدة في تشجيع الشباب على الابتكار والإبداع القائم على العلم والمعرفة، من خلال برامج ومبادرات تدعم مهاراتهم في مختلف المجالات العملية».

وتابعت: «نسعى للتعاون لتحديد المتطلبات الأساسية لبناء منظومة فاعلة للعمل التطوعي في إمارة أبوظبي، لنشهد انتقال سريع من التخطيط والبحث نحو التنفيذ العملي لنسجل نتائجا إيجابية تعود بالنفع على أبناء مجتمعنا».

وقال أحمد طالب الشامسي: «سعداء بهذا التعاون مع هيئة المساهمات المجتمعية - معا، والذي يساهم في تحقيق أهداف العمل التطوعي والمشاركة التطوعية التخصصية في إمارة أبوظبي، بالإضافة إلى أنه يعزز التنسيق المشترك لتصميم وتقديم برامج تدريب متخصصة للمتطوعين».

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