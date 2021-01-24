8 شروط للحصول على مسكن مجاني للمواطنين في أم القيوين

المصدر: مصباح أمين - رأس الخيمة

حدّدت مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية في أم القيوين، ثمانية شروط للحصول على مسكن مجاني لمواطني الإمارة من ذوي الدخل المحدود، حيث تشرف المؤسسة على تنفيذ حي «التسامح 2»، الذي يضم 78 مسكناً في منطقة السلمة، تتجاوز كلفته 50 مليون درهم.

وقال مدير عام المؤسسة، راشد الحمر، لـ«الإمارات اليوم» إن المشروع يعد ثاني مشروع سكني تنفذه المؤسسة في أم القيوين، ويقع على مساحة أرض كلية تبلغ 52 ألفاً و593 متراً مربعاً بمنطقة السلمة بجانب حي «التسامح 1»، لافتاً إلى أنه تم بدء استقبال طلبات الحصول على المسكن، يوم الأحد الماضي، ضمن الشروط التي فرضتها المؤسسة للفئات المستحقة.

وأوضح أن المؤسسة وضعت ثمانية شروط للفئات المستحقة للمسكن المجاني، وهي: أن يكون مقدم الطلب من مواطني الدولة، وأن تكون لديه خلاصة قيد صادرة من إمارة أم القيوين، وأن يكون جواز السفر صادراً من أم القيوين، وألا يقل عدد أفراد الأسرة عن أربعة أشخاص، وأن يكون المتقدم من ذوي الدخل المحدود، ولم يسبق له الحصول على مسكن من أي جهة أخرى، سواء اتحادية أو محلية، أو في إي إمارة أخرى، وأن يحق للمواطنة المتزوجة من أجنبي التقدم بطلب الحصول على مسكن، إذا توافرت فيها الشروط، وأن يلتزم المتقدم بعد الحصول على المسكن بدفع 3000 درهم سنوياً خدمات صيانة لأجهزة التكييف بالمسكن.

وأوضح أنه يتم استقبال الطلبات بناء على الشروط المتوافرة في كل مواطن وليس على حسب أولوية المتقدم للطلب، حيث تتم دراسة جميع الطلبات وفق الحالات الإنسانية والاجتماعية والمالية، لافتاً إلى أن المؤسسة لديها 78 مسكناً في حي «التسامح 2»، وأنه من المتوقع أن تستقبل أكثر من 600 طلب.

وأضاف أن المؤسسة ستقوم فور انتهاء فترة قبول الطلبات بإجراء الدراسات اللازمة للفئات المستحقة للمسكن، ومراجعة الأوراق المطلوبة اللازمة للحصول على المسكن، التي تشمل الهوية الأصلية للزوج والزوجة، ورسالة الطلب مع شرح الحالة، وصورة شخصية للزوج، وصورة من جوازات السفر لجميع أفراد الأسرة، وصورة من بطاقة الهوية لجميع أفراد الأسرة، وصورة من خلاصة القيد الأصلية كاملة، وشهادة راتب أو عقد عمل الزوج والزوجة، إضافة إلى شهادات إنهاء الخدمة والتقاعد والطلاق، إن وجدت، وشهادة من نفقة الأبناء، وكشف حساب أصلي لمدة ستة أشهر للزوج والزوجة، وشهادة إثبات مديونية أصلية للزوج والزوجة، وشهادة لمن يهمه الأمر من بلدية أم القيوين للزوج والزوجة.

وأشار إلى أنه في حال كان إصدار جواز السفر للزوج والزوجة من إمارة أخرى، فيجب على مقدم الطلب إحضار شهادات لمن يهمه الأمر من دائرة التنمية الاقتصادية ودائرة الأراضي والأملاك من الإمارة التي صدر منها جواز السفر، مع شهادة أملاك من بلدية أم القيوين، مضيفاً أنه لن يقبل أي طلب في حال نقص ورقة من الأوراق المطلوبة.

وأوضح أن مشروع حي «التسامح 2» يضم نماذج سكنية موحدة من حيث الحجم والطراز المعماري، بواقع نموذج فيلا أرضي وطابق أول بمساحة 315 متراً مربعاً، مكونة من خمس غرف ومطبخ ومجلس ومظلات للسيارات لكل فيلا، كما يضم الحي مسجداً على مساحة 425 متراً مربعاً، وعدداً من المحال التجارية على مساحة 510 أمتار مربعة، ومحطة لمعالجة مياه الصرف الصحي.

ولفت إلى أن التصاميم المعمارية للحي السكني تتميز بالفناء الداخلي شبه المغلق، التي كانت تستخدم في المساكن التراثية القديمة لكن بطابع حديث، ما يضفي لمسة جمالية تمزج بين أصالة التراث والتطور العمراني، مع تطبيق معايير نظام تقييم المباني الخضراء ومراعاة طبيعة الأسرة المواطنة، لضمان تحقيق السعادة لمستحقي الحي السكني، ما يجعله أحد أجمل الأحياء السكنية التي ستنفذ في الإمارة.

شروط للحصول على مسكن مجاني

1- أن يكون من مواطني الدولة.

2- لديه خلاصة قيد صادرة من أم القيوين.

3- جواز السفر صادر من أم القيوين.

4- ألا يقل عدد أفراد الأسرة عن أربعة أشخاص.

5- أن يكون المتقدم من ذوي الدخل المحدود.

6- لم يسبق الحصول على مسكن من أي جهة أخرى.

7- يحق للمواطنة المتزوجة من أجنبي التقدم بطلب الحصول على مسكن.

8- أن يلتزم المتقدم بدفع 3000 درهم سنوياً خدمات صيانة التكييف.

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