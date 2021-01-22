«طرق دبي» تطرح 350 رقماً مميّزاً في أول مزاد إلكتروني لها بـ 2021

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تعتزم هيئة الطرق والمواصلات في دبي طرح 350 رقماً ثنائياً وثلاثياً ورباعياً وخماسياً مميّزاً للوحات المركبات الخصوصية من الفئات: A-B-C-D-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Z والكلاسيكية، بالإضافة إلى الدراجات النارية ذات الرمز 2، وذلك في أول مزاد إلكتروني لها خلال العام الجاري 2021، وهو المزاد الإلكتروني الـ63 في سلسلة مزاداتها الإلكترونية للأرقام المميّزة للوحات المركبات.

ويبدأ التسجيل في هذا المزاد الإلكتروني اعتباراً من يوم الأحد 24 يناير الجاري، فيما سينطلق المزاد يوم الأحد (31 يناير) في الساعة الثامنة صباحاً، ويستمر خمسة أيام فقط. وسيخضع بيع الأرقام في هذا المزاد لتطبيق ضريبة القيمة المضافة البالغة 5%، وتشترط عملية المشاركة في المزاد أن يكون للمتعامل ملف مروري في إمارة دبي، فضلاً عن أنه يتطلب من المشاركين إيداع شيك تأمين موجّه للهيئة بمبلغ 5000 درهم، إضافة إلى 120 درهماً تدفع كرسوم اشتراك غير قابلة للاسترجاع، وذلك في مراكز إسعاد المتعاملين: أم رمول، البرشاء، ديرة، كما يمكن الدفع عن طريق البطاقة الائتمانية على الموقع الإلكتروني www.rta.ae أو من خلال التطبيق دبي درايف.

وتتسم المزادات الإلكترونية بأهمية كبيرة لدى شريحة كبيرة من الجمهور الذين يفضلون المشاركة بها، كونها تمنحهم الحرية في اختيار الأرقام دون عناء أو انتظار، فضلاً عن أن هذه النوعية من المزادات تُسهم في تعزيز الخدمات الإلكترونية التي تطرحها هيئة الطرق والمواصلات خلال خطتها السنوية الرامية إلى الارتقاء بمستوى ونوعية تنفيذ المعاملات مع الجمهور.

يذكر أنه قد خُصِّصَ فريق عمل من مركز الاتصال التابع للهيئة وزُوِّدَ الفريق بالمعلومات المتعلقة بالمزاد، وهي معلومات مهمة تُسهم في تقديم الإجابة عن أسئلة واستفسارات الجمهور من مختلف فئات المجتمع حول كيفية المشاركة أو الدفع من خلال الاتصال بالرقم 8009090.

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