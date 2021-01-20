«تمكين» توظف 27 شخصاً من ذوي الدخل المحدود بالشارقة

المصدر: محمد الرفاعي - الشارقة

أعلنت مدير إدارة المساعدات الاجتماعية في دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة، علياء الزعابي، أن مبادرة «تمكين» لتشغيل ذوي الدخل المحدود، التي تم إطلاقها الشهر الماضي استطاعت حتى الآن توظيف 27 من أصحاب الدخل المحدود، إذ بدأوا ممارسة مهامهم الوظيفية في الدائرة، وثلاث مؤسسات وجهات حكومية بالإمارة.

وقالت إن هناك تواصلاً مستمراً، مع مختلف الجهات الحكومية في الشارقة، لإتاحة فرص وظيفية لهذه الفئة من المواطنين، على أن تتولى كل جهة مهمة تدريب وتأهيل المتعاون، وفقاً للبرامج التدريبية الداخلية لكل جهة.

ولفتت إلى أن دائرة الخدمات الاجتماعية تتكفل بصرف المساعدة الشهرية مقابل العمل، موضحة أن هذه الفئة ستستمر في وظيفتها المؤقتة، إلى حين توافر دخل ثابت ودائم لها، أو زوال أسباب استحقاقها للمساعدة الاجتماعية.

وأوضحت أن من أهم الشروط أن يكون المستفيد من هذه المبادرة مواطناً من إمارة الشارقة، ومقيماً فيها بشكل دائم، ولائقاً للعمل، وأن يكون من مستحقي المساعدات الاجتماعية بالدائرة، وأن يكون صافي دخله أقل من المستوى المعيشي اللائق، ولديه الرغبة في الالتحاق بالمبادرة.

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