171.6 ألف حملة تفتيشية لضبط الأسعار في أسواق الدولة خلال 2020

المصدر: أشرف جمال – أبوظبي

أكد وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، أن المرسوم بقانون اتحادي رقم (15) لسنة 2020 في شأن حماية المستهلك، منح وزارة الاقتصاد صلاحيات رقابية واسعة لضبط الأسعار في أسواق الدولة، وخصوصاً وقت الأزمات والمناسبات، مشيراً إلى أن الفرق التفتيشية التابعة للوزارة نفّذت منذ صدور القانون الجديد وعلى مدار العام الماضي، 171 ألفاً و650 حملة تفتيشية ورقابية على الأسواق لمتابعة الأسعار والخدمات المقدمة للمستهلكين.

وقال المري رداً على سؤال برلماني من عضو المجلس الوطني الاتحادي، عبيد خلفان السلامي ، خلال جلسة المجلس المنعقدة صباح اليوم: "أسفرت الحملات التفتيشية والرقابية عن مخالفة ما يزيد على 4 آلاف من التجار، وذلك في إطار جهود الوزارة لضبط الأسعار وضمان تقديم أفضل الخدمات والمنتجات للمستهلكين من مواطني الدولة والمقيمين على أراضيها.

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