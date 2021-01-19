«أشغال الشارقة» تطور ميناء اللؤلؤية لخدمة الصيادين

المصدر: سمية الحمادي - خورفكان

كشف رئيس دائرة الأشغال العامة في الشارقة، المهندس علي بن شاهين السويدي، عن خطة تطوير لميناء ومرسى مدينة خورفكان، تتضمن توفير مداخل ومخارج خاصة للصيادين، ونقطة حراسة، مؤكداً أن ميناء شاطئ اللؤلؤية مشمول بخطة التطوير التي تقوم بها حكومة الشارقة، بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية ضمن خطة تنموية لتلبية احتياجات الصيادين.

وأكد أن الدائرة تسعى دوماً إلى الأعمال التحسينية والتطويرية، خصوصاً في المحاور المجتمعية، سواء الترفيهية أو غيرها، مضيفاً أن تطوير ميناء وكورنيش اللؤلؤية بهدف خدمة صيادي المنطقة، وحماية معداتهم من السرقة أو التلف. وأوضح أن ميناء اللؤلؤية سيتكون من منطقة خدمات ومواقف مركبات، بالإضافة إلى نقطة حراسة تقدم الخدمات للصيادين ومرتادي الشاطئ، مشيراً إلى أن منطقة الصيادين ستكون لها خصوصية تحمي معداتهم وأدواتهم، بالإضافة لتوفير خدمات توصيل المياه والكهرباء.

وتابع السويدي أن المشروع تتوافر فيه كل شروط الأمن والسلامة، ويخدم قطاع الصيد.

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