«المعاشات»: إنجاز 54.6 ألف معاملة من خلال «سعادة المتعاملين»

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أن عدد المعاملات، التي تم إنجازها من خلال مراكز سعادة المتعاملين ومركز الاتصال في 2020، بلغ نحو 54 ألفاً و609 معاملات، مشيرة إلى أن متوسط وقت إنجاز المعاملات هو أربع دقائق و34 ثانية، وبلغ عدد زيارات المتعاملين لمراكز الهيئة نحو 44 ألفاً و565 زيارة، وكان متوسط وقت انتظارهم للحصول على الخدمة أربع دقائق و24 ثانية.

وقال مدير إدارة سعادة المتعاملين، محمد الحمادي، إن الهيئة تتطلع دائماً إلى توفير خدمات نوعية وذات قيمة مضافة لمتعامليها، مشيراً إلى أن الهيئة، ورغبة منها في تقليل القيمة الاقتصادية للوقت المهدر في إنجاز المعاملات بشكل تقليدي، نفذت وبنجاح خلال السنوات الماضية مشروعاً للتحول الرقمي، أسهم بشكل كبير في تقليل أعداد المراجعين لمراكز سعادة المتعاملين من عام إلى آخر.

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