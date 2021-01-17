محمد بن راشد يرعى قمة المنتدى العالمي للهجرة والتنمية برئاسة الإمارات

المصدر: أبوظبي - وام

تنطلق تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، غداً أعمال قمة المنتدى العالمي للهجرة والتنمية في دورتها الـ13 التي تستمر حتى 26 يناير الجاري، برئاسة دولة الإمارات التي تعتبر أول دولة خليجية تترأس المنتدى.

ومن المقرر أن يفتتح وزير الموارد البشرية والتوطين، الرئيس الحالي للمنتدى ناصر بن ثاني الهاملي، أعمال القمة التي تُعقد بشكل افتراضي تحت شعار «مستقبل التنقل البشري.. شراكات مبتكرة لتنمية مستدامة»، بمشاركة أكثر من 2000 مشارك يمثلون أكثر من 100 دولة ومنظمة دولية ومسارات تشاورية عالمية، فضلاً عن شخصيات دولية رفيعة المستوى، من ضمنهما أنطونيو فيتورينو المدير العام لمنظمة الهجرة الدولية، وأنجيل غوريا أمين عام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ويلفا يوهانسون مفوضة الشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي، وأميرة الفاضل مفوضة الشؤون الاجتماعية بالاتحاد الإفريقي، ولويس الماجرو الأمين العام لمنظمة الدول الأميركية.

وأكد وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد للاتصال والعلاقات الدولية عبدالله النعيمي، أن القمة تعتبر فرصة مثالية للحكومات وصانعي السياسات والمنظمات الأممية والمسارات التشاورية الدولية والمهتمين كافة، لمناقشة السياسات والتحديات والفرص المرتبطة بملفات التنمية وهجرة العمل التعاقدي المؤقت، لا سيما في مرحلة ما بعد «كورونا».

وأوضح النعيمي أنه سيتم خلال القمة عقد 34 جلسة عمل، حيث سيتم خلالها مناقشة مخرجات الاجتماعات التشاورية الستة، من حيث تداعيات جائحة «كوفيد-19» على الاقتصاد العالمي وانعكاساتها على التنمية والعمل. كما تناقش القمة حوكمة هجرة العمل التعاقدي المؤقت في ضوء المتغيرات التي تحكم مستقبل العمل واحتياجات التوظيف والتدريب المهاري للعمال واستثمار التكنولوجيا، لتمكين العمالة المتنقلة وسبل حمايتها والحد من التنقل غير النظامي بين الدول المرسلة والمستقبلة للعمال، إلى جانب تعزيز الشراكات بين الأطراف كافة لتحقيق الأهداف المتعلقة بالهجرة الدولية ضمن أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

يُذكر أن المنتدى العالمي للهجرة أطلق في عام 2006، حيث يُشكل مساراً تشاورياً حكومياً يُعنى بالتعاون الطوعي بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بهدف تعزيز المردود التنموي لهجرة العمل التعاقدي المؤقت، وتتوّج أعماله السنوية بقمة تستضيفها الدولة الرئيس للمنتدى الذي تعاقبت على رئاسته كل من بلجيكا والفلبين واليونان والمكسيك وسويسرا وموريشوس والسويد وتركيا وبنغلاديش وألمانيا والمغرب.

• القمة تناقش حوكمة هجرة العمل التعاقدي المؤقت في ضوء متغيّرات مستقبل العمل.

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