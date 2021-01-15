استشارة x معلومة.. 8 فوائد لـ «بنك المهارات الحكومية»

المصدر: إعداد : أشرف جمال

1- توفير قاعدة بيانات معلوماتية متكاملة عن مستوى معارف ومهارات رأس المال البشري.

2 - رفع مستويات الكفاءة من خلال الاستخدام الأمثل للموارد الحكومية.

3 - تقليص الوقت المستغرق للبحث عن خبير المجال المناسب.

4 - خلق بيئة عمل محفزة على اكتساب ونشر المعرفة.

5 - دمج وإشراك الكفاءات ضمن تخطيط التعاقب الوظيفي في الجهة.

6 - التحفيز على اكتساب معارف ومهارات جديدة والتعلم المستمر.

7 - تعزيز الانتماء المؤسسي.

8 - تحقيق مستوى أعلى من الرضا الوظيفي.

يسعى مشروع بنك المهارات الحكومية إلى مساعدة الجهات الاتحادية وتمكينها من الاستفادة من الخبراء والاختصاصيين وأصحاب الكفاءات لديها، في مختلف المجالات والتخصصات ذات الصلة بعمل الجهة الاتحادية، وتوظيف إمكاناتهم في تطوير منظومة العمل المؤسسي في الحكومة الاتحادية، وترسيخ ثقافة إدارة المعرفة فيها، وذلك من خلال تحقيق ثمانية أهداف رئيسة، هي:

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