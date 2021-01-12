المصدر: دبي-الامارات اليوم.

مخالفة

اشتكى زوّار لإمارة عجمان من تعرضهم لمخالفة مرورية بقيمة 500 درهم، بسبب إيقاف سياراتهم في أماكن غير مصرح لهم بالوقوف فيها، على حد ما جاء في تقرير المخالفة، رغم عدم وجود لوحات إرشادية تمنع الوقوف في تلك الأماكن.

رسوم

فوجئ متعامل مع أحد البنوك بتلقيه «بطاقة ائتمانية»، عبر خدمات التوصيل من البنك الذي يتعامل معه، مع خصم 400 درهم من حسابه نظير استخراج البطاقة، رغم أنه لم يطلبها من البنك، داعياً المصرف المركزي إلى الحد من هذه السلوكيات.

قروض

أوقف مصرف إسلامي المعاملات الخاصة بمنح بعض المقيمين قروضاً شخصية، من دون إبداء أية أسباب.

تسويق

اشتكى سكان في مدينة الشيخ محمد بن زايد بإمارة الفجيرة من تردد موظفي شركة تسويق لأجهزة تعقيم المنازل عليهم، وطلبهم إجراء تجربة للجهاز على أثاث المنزل، داعين إلى معاقبة أمثال هؤلاء، لمخالفتهم الإجراءات الصحية الخاصة بفيروس «كورونا».

ضرب

قامت معلمة بتأنيب ولية أمر طالب، عبر برنامج «زووم»، أثناء الحصة الدراسية «عن بعد»، إثر قيام الأم بتعنيف ابنها أثناء الحصة الدراسية، وضربه على رأسه، لعدم حل المسائل المطلوبة بصورة صحيحة، ولم تكن تعلم بأن الكاميرا في حالة تشغيل، ووثّقت ضربها لابنها.

طريق

دعا سائقو سيارات إلى إتاحة استخدام الطريق المباشر والمختصر بين الشارقة ودبي، عبر منطقة الممزر، ما يسهم في دعم انسيابية حركة السير، والتخفيف من حدة الازدحام على الطرق الأخرى.

sekeek@emaratalyoum.com

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