الإمارات تنعي ضحايا الطائرة الإندونيسية المنكوبة

المصدر: أبوظبي-وام

قدمت دولة الإمارات خالص العزاء إلى جمهورية إندونيسيا في ضحايا تحطم طائرة الركاب التابعة لشركة الخطوط الجوية "سريويجايا" الإندونيسية عقب إقلاعها من العاصمة "جاكرتا " يوم السبت الماضي.

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي - في بيان لها اليوم - عن تضامنها ووقوفها إلى جانب إندونيسيا في هذا المصاب الجلل، معربة عن خالص مواساتها لحكومة إندونيسيا ولأهالي وذوي الضحايا.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news