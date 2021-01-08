استشارة x معلومة
استشارة x معلومة.. 8 مسؤوليات على المواطن خلال البحث عن عمل
1- التسجيل في نظام البحث عن وظائف بمنصة توطين، وتفعيل الطلب مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر.
2- أن يكون متاحاً للعمل خلال فترة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ طلبه للعمل.
3- ألا يتغيب عن حضور برامج التقييم وأيام التوظيف (ثلاث مرات).
4- ألا يرفض أكثر من ثلاثة برامج تدريبية أو تأهيلية تعرض عليه.
5- ألا يرفض أكثر من ثلاث فرص توظيف مناسبة في القطاع الخاص.
6- ألا يرفض أكثر من عرض عمل مناسب.
7- أن يلتزم بالرد على البريد الإلكتروني، والهاتف المسجل في النظام.
8- أن يخطر الوزارة بأي تغيير يطرأ على البريد الإلكتروني أو الهاتف المسجلين في النظام.
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