محطة كهرومائية على سد حتا

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

اطّلع العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي سعيد محمد الطاير، على تقدم سير الأعمال في مشروع المحطة الكهرومائية في منطقة حتا، الذي يُعد الأول من نوعه في منطقة الخليج العربي، ويهدف إلى توليد الكهرباء بالاستفادة من المياه المخزنة في سد حتا. وستبلغ القدرة الإنتاجية للمحطة 250 ميغاواط، وتصل سعتها التخزينية إلى 1500 ميغاواط ساعة، وبعمر افتراضي يصل إلى 80 عاماً.

وزار الطاير خلال جولته مركز الزوار، ثم تفقد وحدات المحطة الكهرومائية، حيث استمع إلى شرح تفصيلي حول استكمال أعمال حفر أنفاق الخدمة في المشروع، والتي يبلغ طول كل منها 500 متر.

كما شملت الزيارة تفقد الأعمال الإنشائية للسد العلوي من المشروع، حيث ستعتمد المحطة الكهرومائية في إنتاج الكهرباء على الاستفادة من المياه المخزنة في سد حتا، وسد آخر علوي يتم إنشاؤه في المنطقة الجبلية.

وقال الطاير: «جاء مشروع محطة توليد الكهرباء بتقنية الطاقة المائية المخزنة، الأول من نوعه في منطقة الخليج العربي، ترجمةً لتوجيهات القيادة للمحافظة على الموارد الطبيعية وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، وتُعد المحطة الكهرومائية لتوليد الكهرباء بتقنية الضخ والتخزين في حتا مثالاً على الأهمية التي توليها هيئة كهرباء ومياه دبي للابتكار، وتطوير أفكار جديدة لإنتاج الطاقة وتخزينها».

وأكد أهمية المحافظة على محمية حتا الجبلية، لافتاً إلى أن الأعمال الإنشائية تتضمن استخدام أحدث الطرق المبتكرة في تقنيات الحفر وأكثرها تطوراً وأماناً لتلائم الظروف الجيولوجية لمنطقة حتا وتراعي أعلى المعايير البيئية العالمية. وتجاوز عدد ساعات العمل الآمنة مليونين و100 ألف ساعة عمل، دون تسجيل إصابات بشرية.

وسيسهم هذا المشروع الاستراتيجي في توفير فرص عمل للمواطنين في حتا، إضافة إلى تطوير منطقة «حتا» وتلبية احتياجاتها التنموية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية.

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