«قوت» للكشف الفوري عن مسبّبات الأمراض في الأغذية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت بلدية دبي خدمة «قوت» التي توفر اختبارات جمع عينات الأغذية في الموقع نفسه، باعتماد أحدث التقنيات، بما يضمن نتائج سريعة بدقة عالية، بالإضافة إلى تمكين المتعامل من فحص جودة وسلامة المُنتجات الغذائية، للتأكد من خلوها من البكتيريا المسبّبة للأمراض والمواد الكيميائية الضارة، ومطابقتها للمواصفات المحلية والعالمية المعتمدة، والكشف الفوري عن مسببات الأمراض التي تنتقل عن طريق الأغذية.

وقال المدير التنفيذي لقطاع البيئة والصحة والسلامة في البلدية، خالد شريف العوضي، إن الخدمة تقدم للعديد من الفئات، مثل تجار الأغذية ومؤسسات تحضير الأغذية، والقطاع الحكومي وشبه الحكومي كوزارة التغير المناخي والبيئة والجمارك، ووزارة الصحة وشرطة دبي والقوات المسلحة، بالإضافة إلى الشركاء الداخليين والخارجيين.

وأضاف أن الخدمة تستهدف تفعيل دور البلدية التشريعي والرقابي، للانتهاء من فحص العينات ضمن الوقت المحدد، حيث تتميز الخدمة بتكامل المعدات واستخراج النتائج مباشرة ما يوفر الكثير من الوقت. كما تهدف الخدمة إلى تطوير واستخدام تقنيات حديثة ومتطورة للإسراع في الإفراج عن الشحنات الغذائية، والحد من حالات التسمم الغذائي، إذ تعتمد على جهاز ذكي لفحص مسببات الأمراض البكتيرية الموجودة في الغذاء عن طريق المحتوى الجيني، في أقصر فترة زمنية وبجودة وكفاءة عاليتين، وإمكانية فحص أنواع مختلفة من البكتيريا المسببة للأمراض على جهاز واحد وفي الفترة الزمنية نفسها.

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