شرطة دبي تطلق خدمة "الإشعار بالحوادث المرورية البليغة والإغلاقات"

المصدر: دبي - وام

أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي عن إطلاق خدمة " الإشعار عن الحوادث المرورية البليغة والإغلاقات التي تتم في شوارع الإمارة " عبر تطبيقها الهاتفي الذكي المتوفر على منصتي " أبل ستور" و" أندرويد " .

وأوضح مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي العميد خالد ناصر الرزوقي أن الهدف من الخدمة تحقيق انسيابية الحركة المرورية على مختلف الشوارع في الإمارة، لافتا إلى أن عملية التحول الرقمي في خدمات شرطة دبي تتم وفق خطة منهجية وضعتها الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي للانتهاء من أتمتة خدمات شرطة دبي بما يتماشى مع استراتيجية القيادة في التحول الرقمي التدريجي، وتحقيق خصائص تسريع الإجراءات والتسهيل على المتعاملين وتوفير الوقت والجهد عليهم.

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