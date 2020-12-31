محمد بن راشد : 2020 .. عام تحديات وإنجازات أخذت فيه الإمارات علامة النجاح الكاملة

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن عام 2020 عام تحديات وإنجازات أثبتنا فيه أننا الأقوى بتوحدنا وتسامحنا وعطائنا .

وقال سموه في تغريدة على حسابه في تويتر " عام 2020 .. عام تحديات .. وإنجازات .. عام ظهرت فيه القيم الحقيقية لدولتنا .. عام أثبتنا فيه أننا الأقوى بتوحدنا .. بتسامحنا .. بعطائنا .. عام جمع أُسرنا .. جمع قلوبنا .. جمع كل فرق عملنا في مواجهة التحدي الكبير .. وأخذت فيه الإمارات علامة النجاح الكاملة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news